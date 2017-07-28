Гульнара Каримова арестована

2017-07-28 10:26 | www.apa.az | 5

Старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре на родине предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, следствие, предварительно, выявило активы преступной группы, в связях с которой обвинили Каримову, в 12 странах. Компетентным органам этих государств Узбекистан направил постановление об аресте активов группы.

Самой Каримовой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.