Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва
2017-07-28 10:21 | www.oxu.az | 5
Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва и возложил венок к могиле воинов, павших во время Корейской войны.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила телекомпания NHK.
Фотографию Ким Чен Ына и руководства армии разместила газета «Нодон синмун» в пятницу. Снимок был сделан 27 июля в годовщину окончания Корейской войны.
Во время возложения венка Ким Чен Ын выразил уверенность, что «все военные и молодое поколение унаследуют дух защиты отечества».
Н.О.