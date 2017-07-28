Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва

2017-07-28 10:21 | www.oxu.az | 5

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва и возложил венок к могиле воинов, павших во время Корейской войны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила телекомпания NHK.

Фотографию Ким Чен Ына и руководства армии разместила газета «Нодон синмун» в пятницу. Снимок был сделан 27 июля в годовщину окончания Корейской войны.

Во время возложения венка Ким Чен Ын выразил уверенность, что «все военные и молодое поколение унаследуют дух защиты отечества».

Н.О.