Официальный советник Порошенко встал на сторону Саакашвили

2017-07-28 10:25 | www.oxu.az | 4

Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, являющийся официальным советником президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Лишать политических противников гражданства — это против всех принципов!» — написал Бильдт в своём «твиттере».

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен продолжить борьбу за смену власти на Украине вместе с теми, кто его поддерживает, даже после лишения украинского гражданства.

Н.О.