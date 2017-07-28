Гульнару Каримову заключили под стражу

2017-07-28 10:29 | www.oxu.az | 5

Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана.

«Каримовой Гульнаре предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Напомним, что Гульнара Каримова - старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. 42-летняя Гульнара Каримова владела своим бизнесом, жила в основном в Европе, пока в рамках скандального антикоррупционного дела не арестовали ее близких и партнеров по бизнесу.

Н.О.