Пакистан планирует получить туркменский газ в 2020 году

2017-07-28 10:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Пакистан планирует получить первый туркменский газ в 2020 году, сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на пакистанского министра нефти и природных ресурсов Шахида Хагана Аббаси.

Газ будет поставляться по газопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который сейчас строится.

По словам министра, Пакистан будет платить только за потребляемый газ, при этом Индия будет выплачивать Пакистану роялти.

Аббаси также сообщил, что правительство предоставило гарантию для проекта ТАПИ в размере 336 миллиардов пакистанских рупий (1 доллар = 105 пакистанских рупий).

Говоря о проекте газопровода Иран-Пакистан, министр отметил, что по-прежнему существуют определенные международные ограничения в отношении Ирана, что мешает начать реализацию этого долгожданного проекта.

ТАПИ обеспечит поставки газа из Туркменистана, занимающего четвертое место в мире по его запасам, на крупные и перспективные рынки Южной и Юго-Восточной Азии. Газопровод должен протянуться от самого крупного в Туркменистане газового месторождения "Галкыныш" через афганские города Герат и Кандагар и достичь окончательной своей точки - населённого пункта Фазилка, что на границе Индии с Пакистаном.

Проектная мощность ТАПИ - 33 миллиарда кубометров газа в год. Протяженность трубы составит 1814 километров, в том числе 214 километров - по территории Туркменистана, 774 километра - Афганистана, 826 километров - Пакистана.

Строительство туркменского участка ТАПИ началось в середине декабря 2015 года, и планируется, что оно займет три года. Сроки строительства афганского и пакистанского участков трубопровода пока не определены. Однако консорциум TAPI Pipeline Company Limited, реализующий этот проект, подписал контракт с ILF Beratende Ingenieure GmbH (ФРГ) на оказание услуг по предварительному проектированию и управлению проектом на территории Афганистана и Пакистана. Старт техническим работам на территории данных государств уже дан.

Правительство Туркменистана ранее сообщало, что основным инвестором проекта ТАПИ выступит государственный концерн "Туркменгаз".

(Автор: Елена Косолапова)