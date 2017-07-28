В туркменских Каракумах создается искусственное озеро
2017-07-28 10:37 | www.trend.az | 3
АШХАБАД /Trend/ - В центре пустыни Каракумы создается уникальное гидротехническое сооружение - озеро "Алтын асыр", пишет в пятницу газета "Нейтральный Туркменистан".
"Значение данного объекта поистине неоценимо не только для нашей страны, но и для всего региона Центральной Азии", - сказано в статье.
Озеро располагается в природной впадине Карашор, длина которой составляет 103 километра, ширина – 18 километров. Объём воды при заполнении составит 132 миллиарда кубических метров.
"После соответствующей деминерализации эти воды могут быть использованы в различных целях. Это значительно дешевле опреснения вод Каспия", - сказано в материале.
Ранее сообщалось, что первая очередь проекта была сдана в эксплуатацию в 2009 году. Данный проект оценивается в несколько миллиардов долларов.
Коллекторно-дренажные стоки, образующиеся в пределах Марыйской Ахалской и Балканской областей, раньше скапливались в низинах каракумских песков, затапливая и сокращая, помимо прочего, пустынные пастбища.
Туркменские ученые полагают, что создание в Каракумах крупного искусственного водоема улучшит мелиоративное состояние орошаемых площадей Туркменистана, повысит продуктивность земледелия и предотвратит засоление почвы.
(Автор: Гусейн Гасанов)