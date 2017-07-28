Автор гола в ворота «Габалы»: Мы провели хорошую игру и вели себя дисциплинированно

2017-07-28 10:40 | www.oxu.az | 5

Мы на верном пути. Провели хорошую игру и вели себя дисциплинированно. Но впереди очередные 90 минут.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил Гильермо Молинс, забивший единственный гол в матче «Панатинаикос» - «Габала» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

29-летний уругваец, отличившийся с «точки» на 37 минуте матча, выразил радость по поводу того, что вернулся на поле после травмы: «Я получил серьезную травму, на восстановление понадобилось 3 месяца. Но я уже готов, и тренер дает мне шанс.

Нападающий, получая шанс, ставит перед собой цель. Я тоже это делаю. Нас покинул ряд игроков, и на их место пришли новички. Стараемся постепенно адаптироваться».

Отметим, что ответная встреча между коллективами пройдет 3 августа в Баку на «Bakcell Arena».

Э.Ш.

