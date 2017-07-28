Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран придаст мощный импульс развитию Прикаспийского региона

2017-07-28 10:40 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран придаст мощный импульс развитию Прикаспийского региона, включая расширение его транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, говорится в пятницу в сообщении министерства железнодорожного транспорта Туркменистана.

Общая протяженность железной дороги, пролегающей от степей Казахстана через пустыню Каракумы до горной провинции Гулистан на севере Ирана, доведена до 900 километров. Проект был завершен в 2014 году.

"С экономической точки зрения вся дорога представляет собой кратчайший путь доставки грузов, в том числе транзитных, а в будущем – и для пассажирских перевозок", - отмечается в материале.

Проект подразумевает также перспективу подключения к транспортной инфраструктуре в южном и восточном направлениях, с выходом на такие мощные экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Целью коридора Север-Юг является обеспечение транзитной связи стран Северной Европы и России со странами бассейна Персидского залива, Индийского океана и Юго-Восточной Азии через Иран. Являясь альтернативой морского маршрута через Суэцкий канал, международный транспортный коридор Север-Юг претендует, прежде всего, на контейнерный грузопоток.

Данный проект был реализован на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 году соглашения. По предварительным прогнозам, первоначально по этой магистрали будет транспортироваться до 3-5 миллионов тонн грузов в год, в перспективе объемы возрастут до 10-12 миллионов тонн.

Проект был осуществлен при финансовом содействии Азиатского банка развития и Исламского банка развития.

(Автор: Гусейн Гасанов)