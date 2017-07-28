В Масаллы невестка избила 72-летнюю свекровь – ФОТО

2017-07-28 10:45 | www.oxu.az | 6

В Масаллинском районе избили 72-летнюю женщину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Аркиван.

Жительница поселка, Шаргия Шахбазова 1945 года рождения была избита своей невесткой, Биллурой Шахбазовой 1985 года рождения. Как сообщил сын Ш.Шахбазовой Эхтирам Шахбазов, его брат Талех находится на грани развода с Б.Шахбазовой. По его словам, невестка избила Ш.Шахбазову тупым предметом, нанеся ей различные травмы.

Пострадавшая доставлена в Центральную больницу Масаллинского района, после оказания первой медицинской помощи ее отпустили домой. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы.

Э.Ш.

