В Азербайджане стали освобождать больше заключенных

2017-07-28 10:51 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане в 2017 году по сравнению с прошлым годом число освобожденных из следственных изоляторов увеличилось на 28 процентов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на заседании коллегии министерства юстиций Азербайджана в четверг, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также было отмечено, что за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число поступивших в следственные изоляторы сократилось на 25 процентов.

На заседании было подчеркнуто, что значительно сократилось количество протестов на приговоры по различным основаниям, в том числе, в связи с облегчением наказания.

Э.Ш.

