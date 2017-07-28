С начала года объем инвестиций в Кыргызстан увеличился на 30 %

2017-07-28 10:49 | www.trend.az | 6

За 7 месяцев 2017 года объем притока инвестиций в Кыргызстан увеличился на 30 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу на заседании правительства сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, инвестиции экономике страны нужны как вода и воздух для человека. «Мы должны создать для инвесторов самые лучшие условия, чтобы они к нам приезжали и работали», - сказал С.Жээнбеков.

«Президент сказал, что Кыргызстан должен стать раем для инвесторов. Мы ни в коем случае не должны пугать инвесторов или доставлять им неудобства. Каждый из вас должен по своей части работать и стараться создать благоприятные условия для бизнесменов. В этом направлении мы должны усилить работу», - отметил премьер.