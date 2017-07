Анита Цой: "Люблю приезжать в Баку" (ФОТО, ВИДЕО)

2017-07-28 10:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Популярная певица Анита Цой на своей странице в Instagram поделилась впечатлениями от участия в фестивале и пребывания в Баку, отметив, что она в третий раз приезжает в прекрасный, залитый солнцем город.

По традиции певица также разместила в социальной сети видеоролик, посвященный фестивалю, в комментариях к которому написала: "Люблю приезжать в Баку".

Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. В фестивале "ЖАРА-2017" примут участие более 80 артистов.

(Автор: Джани Бабаева)