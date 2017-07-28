Недальновидность Вашингтона ставит под удар сделку Запада с Ираном

2017-07-28 10:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Недальновидность Вашингтона в отношении Тегерана ставит под серьезный удар с таким трудом достигнутую Западом договоренность с Ираном по ядерной программе страны.

Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на проведении проверок на "подозрительных" военных объектах в Иране.

По данным агентства Associated Press, проведение проверок – часть обещанного Трампом агрессивного подхода в попытке предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Однако, по сути, Трамп просто пытается вынудить Иран отказаться от ядерной сделки, так как США сделать этого сами не могут. Выйти из сделки Запада и Ирана означает для США пойти против европейских партнеров и поставить под сомнение действия Брюсселя, который всеми силами пытается предотвратить крах сделки.

Однако, если Иран откажет в проведении проверок, у Трампа появится возможность доказать, что Тегеран нарушает сделку, тем самым сделав Иран главной ответственной стороной за срыв соглашения.

Правда, тут не учтен принципиальный момент – на ядерные объекты Иран пускает проверяющих и сегодня, а вот проверки на военных объектах в условиях сделки не прописаны и доказать, что военные объекты Ирана как-то связаны с его ядерной программой Трампу будет сложно. Кроме того, Запад хорошо понимает, что, пожалуй, ни одна страна в мире не допустит проверок на стратегических военных объектах в силу объективных причин, а значит, Иран имеет такое же право на свои военные секреты, как любая другая страна, и отказ от допуска на эти объекты является вполне нормальной практикой.

Кроме того, чтобы инициировать проведение проверок на военных объектах в Иране, США нужно согласовать этот вопрос с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако, как отмечают источники агентства, США пока столкнулись с сопротивлением по этому поводу, так как не предоставили убедительных доказательств запрещенной деятельности на военных объектах в Иране, которые МАГАТЭ могло бы использовать, чтобы обосновать проверки.

Как сообщили источники, в настоящее время США ведут разведку с целью поиска необходимых доказательств.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева)