В ЧП с поездом в Барселоне пострадали 48 человек

2017-07-28 11:22 | www.apa.az | 4

В ЧП с поездом в Барселоне пострадали 48 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне.

Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал.

По предварительным данным поезд, не смог остановиться и врезался в платформу.

Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.