В ЧП с поездом в Барселоне пострадали 48 человек
2017-07-28 11:22 | www.apa.az | 4
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали 48 человек.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне.
Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал.
По предварительным данным поезд, не смог остановиться и врезался в платформу.
Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.