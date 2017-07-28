Завтра в Азербайджане начинается выбор специальностей в вузы

2017-07-28 11:06 | www.oxu.az | 6

С 29 июля Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) объявляет выбор специальностей по всем группам специальностей (I – V) на 2017/2018 учебный год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, выбор специальностей будет осуществляться до 10 августа через интернет.

в конкурсе смогут принять участие лишь абитуриенты, выбравшие специальности и утвердившие свои электронные заявления.



В конкурсе по I и IV группам специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому предмету (за исключением одного любого предмета) которых не менее 10 баллов (для участие в конкурсе на вакантные места по госзаказу необходимо набрать не менее 250 баллов, относительный балл по каждому предмету должен быть не менее 10).



В конкурсе по II и III группам специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому предмету (за исключением одного любого предмета) которых не менее 10 баллов (для участие в конкурсе на вакантные места по госзаказу необходимо набрать не менее 300 баллов, относительный балл по каждому предмету должен быть не менее 10).

Э.Ш.

