Открывается прямой авиарейс между Азербайджаном и Японией

2017-07-28 11:12 | www.oxu.az | 4

В Баку прошли переговоры между делегациями авиационных администраций Азербайджанской Республики и Японии.

В ходе переговоров, которые впервые прошли между администрациями гражданской авиации обеих стран, стороны обсудили вопросы открытия регулярных полетов между Азербайджаном и Японией.

Стороны договорились предоставить назначенным авиакомпаниям право выполнения прямых пассажирских и грузовых полетов, а также заключения договоров о совместном использовании кодов.

Встреча прошла в дружественной атмосфере. Представители авиакомпаний Азербайджанской Республики и Японии также принимали участие в переговорах.