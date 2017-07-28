В Узбекистане арестовали дочь экс-президента Каримова

2017-07-28 11:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане дочь экс-президента страны Гульнара Каримова приговорена к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает в пятницу Генеральная прокуратура Узбекистана.

«Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы», - говорится в сообщении.

Согласно информации Генпрокуратуры, общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум уголовным делам составляет свыше 1,27 триллиона сумов, 1,65 миллиарда долларов, 26,1 миллиона евро (всего в национальной валюте – почти 3,75 триллиона сумов).

По данным Генпрокуратуры, под контролем и при содействии Каримовой члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 миллиарда сумов; хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 миллиардов сумов; уклонение от уплаты налогов на сумму 2,91 триллиона сумов; уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний в целях уклонения от уголовной ответственности.

Вина Каримовой в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы и других лиц, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой в совершении следующих преступлений: завладение чужим имуществом на сумму 1,26 триллиона сумов путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов; сокрытие иностранной валюты на сумму 1,94 миллиарда долларов и 29,1 миллиона евро путем получения «откатов» на счета оффшорных компаний, нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 миллиарда сумов путем неуказания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров; нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 миллиарда сумов; подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы; легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

Официальный курс сума на 28 июля составил 4070 сумов/1 доллар.

(Автор: Елена Косолапова)