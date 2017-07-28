В Баку внедорожник сбил трех женщин

2017-07-28 11:18 | www.oxu.az | 3

В Баку автомобиль сбил переходивших дорогу женщин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел на улице С.С.Ахундова в Бинагадинском районе, перед станцией метро «Азадлыг проспекти».

Джейхун Гасанов на автомобиле «İnfinity» с госномерами 99 KZ 211 сбил переходивших дорогу 32-летнюю Рамилю Искандерову, 48-летнюю Малахат Гасымову и 53-летнюю Рену Тагиеву.

Женщины получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ведется расследование.

Э.А.

