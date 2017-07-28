Space X начнет полеты на Марс уже осенью

2017-07-28 11:21 | www.oxu.az | 3

Компания Space X планирует запустить сверхтяжелую ракету Falcon Heavy уже в ноябре этого года.

Как передает Oxu.Az, об этом глава компании Илон Маск сообщил в своем Instagram.

«Демонстрационная Falcon Heavy будет запущена в ноябре», – написал Маск.

Ранее сообщалось о намерении компании отправить на Луну обычных туристов. Сам полет должен был происходить на корабле Dragon 2 (Crew Dragon), а выводить его в космос должна ракета Falcon Heavy.

Ракету-носитель Falcon Heavy также планируют использовать в ходе миссии на Марс. По словам Маска, есть шансы, что во время первого полета ракета может взорваться почти сразу после пуска.

Н.О.