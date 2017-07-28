Выставка промышленных товаров Таджикистана пройдет в Ташкенте

2017-07-28 11:24 | www.trend.az | 3

Дружественные государства — Таджикистан и Узбекистан укрепляют торгово-экономическое сотрудничество, передает НИАТ «Ховар». Проведение в сентябре в Ташкенте выставки промышленных товаров Республики Таджикистан является ярким примером расширения торгово-экономических связей между двумя братскими странами.

Как сообщил в ходе пресс-конференции в Душанбе Министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шавкат Бобозода, на выставке представят свою продукцию производители различных отраслей промышленности — машиностроительной, легкой, пищевой, текстильной, горнорудной, металлургической.

Ожидается, что в рамках проведения выставки состоится бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.