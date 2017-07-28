iPhone 8 bekleyenlere kötü haber

2017-07-28 11:41 | www.trend.az | 0

iPhone 8’in Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklense de, bugün Japon internet sitesi Mac Otakara tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Apple hayranları 2018’e kadar beklemek zorunda.

İPHONE 8 ARALIK AYINA KALABİLİR!

Mac Otakara, tedarik zinciri kaynaklarından ve çeşitli aksesuar üreticilerinden aldığı bilgiye göre üretimde yaşanan sıkıntılardan dolayı iPhone 8'in 2017 yılı Aralık ayına kadar satışa çıkmasının zor olduğunu iddia ediyor. Site, daha önceki analist raporlarına paralel olarak şatısın çok sınırlı sayıda olacağını belirtiyor.

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, iPhone 8'in sınırlı renk seçeneği ile geleceğini iddia etmişti. Mac Otakara sitesinin kaynaklarından gelen bilgilere göre iPhone 8 sadece siyah renk olacak. Üretim zorluklarından dolayı beyaz rengin olmayacağı belirtiliyor. Daha önceki raporlarda bahsedilen ayna rengi benzeri bir renkten yeni raporda hiç bahsedilmiyor.

Son dönemde Touch ID'nin iPhone 8'de normalden daha büyük olan güç tuşuna entegre edileceği iddia edilmişti. Ancak Mac Otakara'ya göre Touch ID, için ek sensörler veya parçalar olmadan çalışmayacağı için böyle bir şey mümkün değil. Site, Touch ID'nin ekran altına yerleştirilme olasılığının da düşük olduğunu söylüyor. Mac Otakara, iPhone 8'de yer alacak olan iris sönsörlerini gösteren bir görsel de paylaştı.

Mac Otakara sitesi iPhone 8'in gecikeceğini düşünürken Foxconn'daki kaynağının sızdırdığı bilgileri paylaşan Benjamin Geskin de üç gün attığı tweette üç yeni iPhone üretiminin başladığını söylüyor. Ona göre yeni iPhone'lar gecikmeyecek. Geskin, iPhone 8'in son testlerinde ekrana entegre bir Touch ID kullanıldığını söylüyor. iPhone 8 ile ilgili bu iddialardan hangisinin doğru olduğunu bekleyip göreceğiz.(Shift delete)