В Билясуваре 9-летний мальчик по неосторожности убил 7-летнюю девочку

2017-07-28 11:48 | www.apa.az | 3

В Билясуваре совершено убийство.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гюнешли. Гасымову Сабину Эльшан гызы (2010 г.р.) застрелил родственник Бахтияр Рафиг оглу Гёзалов (2008 г.р.).

Сообщается, что инцидент произошел по неосторожности, когда в руках Р.Гёзалова было охотничье ружье оно выстрелило и пуля попала в девочку.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры Билясуварского района.