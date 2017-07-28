Деятели кино получат денежные премии – СПИСОК

2017-07-28 11:35 | www.oxu.az | 3

В связи с Днем национального кино 2 августа Союз кинематографистов Азербайджанской Республики представит группе деятелей кино денежные премии за долгосрочную эффективную деятельность.

Как передает Oxu.Az, премию в размере 450 манатов получат следующие лица:

1. Ялчын Гейдар оглы Эфендиев (Народный артист)

2. Рафиг Алиш оглы Насиров (Народный художник)

3. Рафаил Али оглы Гамбаров (Заслуженный деятель искусств)

4. Амин Новрузали оглы Новрузов (Заслуженный деятель искусств)

5. Анвар Аббасгулу оглы Аблуч (Заслуженный деятель искусств)

Ветераны: Премия (200 манатов)

1. Нариман Саттар оглы Шихалиев (Заслуженный работник культуры)

2. Шахин Завид оглы Галабеков (Заслуженный работник культуры)

3. Лидия Ивановна Шарковкина (Заслуженный работник культуры)

4. Мирослава Ивановна Искендерова (Заслуженный работник культуры)

5. Парвиз Асад оглы Гулиев (Заслуженный работник культуры)

6. Рафига Магсуд гызы Будаглы (Заслуженный работник культуры)

7. Акиф Заби оглы Рустамов (Заслуженный работник культуры)

8. Владимир Иванович Дудниченко (Заслуженный работник культуры)

9. Наталья Борисовна Шнейер (Заслуженный работник культуры)

10. Огтай Алекбер оглы Бабазаде (Заслуженный работник культуры)

A.M.

