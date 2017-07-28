В Северном Казахстане на базе бездействующих предприятий создадут индустриальную зону

2017-07-28 11:29 | www.trend.az | 5

В Северном Казахстане рассматривается вопрос создания индустриальной зоны на базе бездействующих предприятий, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления индустриально-инновационного развития Жанат Садвокасов рассказал, что уже изучен опыт других регионов, проанализирован механизм создания и потенциальные участки размещения индустриальных зон в других областях.

«В целях более эффективного расходования ресурсов полагаем использовать под индустриальные зоны бездействующие промышленные комплексы, имеющие потенциал для восстановления. Учитывая наличие инженерно-коммуникационной инфраструктуруы у таких объектов, для их восстановления потребуется меньше затрат, чем для строительства новых», - сказал Жанат Садвокасов.

Концепцию развития индустриальной зоны уже утвердили, формируется пул проектов, ведется подбор базовых предприятий для вхождения в индустриальную зону.

В целом в отрасли промышленности руководитель УИИР отметил позитивную динамику. За 1 полугодие предприятия региона произвели продукции на сумму 103 млрд. тенге, показав рост на 5,4%. Область заняла 4 место среди регионов РК по темпам роста.

В обрабатывающей промышленности произвели продукции на сумму 69 млрд. тенге, с ростом на 5,1% и долей, занимаемой в общем объеме промышленности на уровне 67%.

«На положительный темп роста повлияло увеличение объемов производства продукции машиностроения - в 2,4 раза, пластмассовых и готовых металлических изделий на 25,9 и 56,5%, соответственно. Портфель заказов машиностроительных предприятий уже составляет 32 млрд. тенге и показывает рост в 1,8 раза», - рассказал Жанат Садвокасов.

Машиностроительные предприятия продолжают активную работу по сотрудничеству с российскими партнерами. АО «ПЗТМ» впервые поставляет в Россию сложные машины для нефтегазовой отрасли АПРС-40. По договору с АО «Подольский машиностроительный завод» осуществляется поставка панелей нагрева.

АО «Мунаймаш» для предприятий Перми и Ижевска поставляет штанговые глубинные насосы и запасные части к ним. ТОО «Завод многопрофильного оборудования» осуществляет поставку комплектующих, запасных частей и инструменты для предприятий Кургана и Тюмени.

Экспорт электроизоляционных материалов в Челябинскую и Свердловскую области РФ осуществляют ТОО «Блок» и ТОО «Изолит».

«В рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан от 31 января текущего года в регионе разработан план мероприятий по технологической модернизации предприятий. На эти цели планируется потратить свыше 40 млрд. тенге в ближайшие годы. При этом одним из примеров могу привести включенный в Карту поддержки предпринимательства проект по технологической модернизации молочного завода ТОО «Маслодел», который предполагает на предприятии установку линии по упаковке «Тетра Пак» стоимостью 3 млрд. тенге», - отметила Жанат Садвокасов.

Актуализировали в регионе и саму Карту поддержки предпринимательства. В этом году она пополнилась 4 новыми проектами. Сейчас в нее входят 36 проектов обрабатывающей промышленности на 67 млрд.тенге с созданием более 2 тысяч рабочих мест.

По информации Жаната Садвокасова, в этом году в области планируется реализовать 8 проектов на 6,6 млрд.тенге. Уже в 1 полугодии текущего года введен проект ТОО «Визави Компани» по расширению ассортимента производства кондитерских изделий. На 2 полугодие в планах ввод проектов по производству продуктов питания, производство SIP-панелей, древесного угля по инновационной российской разработке.