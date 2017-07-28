Руководитель программ Массачусетского технологического института в Бакинской высшей школе нефти

2017-07-28 11:40 | www.oxu.az | 3

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с менеджером программ «Международные инициативы в области науки и технологии в странах Евразии» (MISTI) Массачусетского Технологического Института (МТИ) и руководителем «Международной лаборатории start-up» Екатериной Забровской. Во встрече приняли участие генеральный директор SOCAR-AQŞ Рамин Исаев, выпускник МТИ Рамиль Магеррамов, декан факультета непрерывного образования БВШН Рена Мустафаева.

Как передает Oxu.Az, целью визита представительницы МТИ в Азербайджан является выявление потребностей и возможностей для эффективного сотрудничества между одним из ведущих университетов мира – Массачусетским Технологическим Институтом и университетами и компаниями Азербайджана.

Поприветствовав гостей ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал им о деятельности Высшей Школы, международном сотрудничестве, об успехах, достигнутых ею за короткое время и об условиях, созданных в открывшемся недавно новом кампусе. Говоря о взаимном сотрудничестве ректор подчеркнул важность налаживания связей между двумя вузами.

Менеджер программ «Международные инициативы в области науки и технологии в странах Евразии» Массачусетского Технологического Института Екатерина Забровская подробно проинформировала участников встречи об образовательных программах MISTI. Она отметила, что в рамках программы «Международные инициативы в области науки и технологии» осуществляются инициативы по прохождению студентами МТИ производственной практики за рубежом, налаживания сотрудничества между ведущими мировыми компаниями, исследовательскими институтами и университетами. «Вуз, который я представляю, реализует подобные программы партнерства в 22 странах мира. Одной из целей, поставленных перед нами сегодня является реализация программы «Международная лаборатория start-up» в Азербайджане», - отметила Е.Забровская.

В ходе встречи ректора БВШН Эльмара Гасымова с менеджером MISTI Массачусетского Технологического Института Екатериной Забровской были обсуждены также вопросы, представляющие взаимный интерес: обмен студентами, проведение совместных научных исследований, а также проведение семинаров и конференций.

Отметим, что одно из лучших высших учебных заведений мира Массачусетский Технологический Университет отличается сложным процессом отбора приема студентов. Только одному из 20 абитуриентов, подавших документы в МТИ, удается стать студентом этого института. Среди выпускников МТИ немало известных всему миру людей. Восемьдесят пять выпускников этого американского вуза впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии. В числе именитых выпускников МТИ - известный ученый азербайджанского происхождения, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики, профессор Университета Беркли Лютфи Заде.

A.M.