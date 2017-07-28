В президентскую гонку в Кыргызстане вступили более 40 кандидатов

2017-07-28 11:40 | www.trend.az | 3

Свыше 40 претендентов подали заявления в Центризбирком Кыргызстана о намерении участвовать в президентских выборах, сообщила РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы ЦИК республики.

В Кыргызстане проходит выдвижение кандидатов для участия в президентских выборах назначенных на 15 октября. Для регистрации в качестве кандидатов претендентам на высший государственный пост необходимо собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере около 15 тысяч долларов, а также пройти тест на знание государственного языка. Выдвижение продлится до 31 августа.

"По состоянию на сегодняшний день, в Центральную избирательную комиссию поступили 33 заявления от граждан о самовыдвижении, а также восемь решений политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Кыргызской Республики", — сообщила собеседница агентства.

Языковое тестирование кандидатов, стартовавшее 26 июля, уже ознаменовалось первым скандалом. Лидер парламентской оппозиционной партии "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев не смог прийти на тест в связи с тем, что находится в СИЗО в рамках уголовного дела по подозрению в коррупции. В следственном изоляторе также находятся еще трое претендентов на высший государственный пост страны. Неправительственные организации республики выразили озабоченность тем, что неугодные власти кандидаты не могут реализовать свое выборное право и потребовали от ЦИК обеспечить равные условия для всех участников гонки.

Согласно конституции, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года.