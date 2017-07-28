В Барселоне поезд въехал в платформу: Есть раненые – ВИДЕО

2017-07-28 11:49 | www.oxu.az | 3

Электричка во время прибытия на станцию не смогла затормозить и врезалась в платформу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, в испанской Барселоне на железнодорожной станции французский вокзал пригородный поезд врезался в платформу, передает El Mundo.

Травмы получили по меньшей мере 48 человек. Более 20 человек были госпитализированы, пятеро из них, включая машиниста, в тяжелом состоянии. О погибших не сообщается.

По предварительным данным, поезд во время прибытия на станцию не смог затормозить и врезался в платформу. Электричка получила значительные повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники скорой помощи.

С.С.

