Народ Армении все больше разочаровывается в своем правительстве и новом премьере - опрос

2017-07-28 11:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Когда нынешний премьер Армении Карен Карапетян только пришел к власти, наивные граждане этой страны всерьез верили, что смена правительства станет началом реальных изменений к лучшему. Увы! Все оказалось, как всегда, предсказуемо.

Премьер Карапетян и министры, которые пришли к власти в октябре 2016 года, не отрицали, что ситуация в экономике страны сложилась аховая, но обещали изменить ее. Особенно рьяно они раздавали обещания во время недавних парламентских выборов в Армении. Однако за более чем полгода правления Карапетяна все осталось, как прежде, и народ Армении вновь оказался обманутым в своих надеждах.

После выборов рейтинг парламентских и внепарламентских сил, по сравнению с их рейтингом, сформировавшимся в ходе предвыборной кампании, снизился. И это касается всех, сказал директор ереванского представительства Gallup International association Арам Навасардян, передает Первый информационный.

По его словам, в этой застойной ситуации ни одна из политических партий не зафиксировала рост своего рейтинга – будь то оппозиционная или провластная партия. Кстати, организация недавно завершила проведение опросов, связанных с рейтингом премьер-министра Карена Карапетяна, который также пошел на убыль.

В победе Республиканской партии Армении во главе с Саргсяном в апреле роль сыграло то, что апатия армянского общества вылилась практически в отсутствие надежды людей на то, что этими выборами можно что-то изменить. Огромное количество избирателей или просто игнорировало выборы, что дало возможность использовать их имена властям, или автоматически голосовало за тех, кого знает.

Сегодня становится все более очевидно - после выборов и перехода к парламентской модели ситуация в Армении не только не изменится, но и будет лишь ухудшаться, с учетом того, что по сути политическая система остается прежней.

За годы нахождения Саргсяна у власти результаты Армении в плане экономики так же плачевны, как и в других областях. Безработица много лет находится на уровне 18%, доля населения за чертой бедности составляет более 30%. Армения испытывает большие трудности с инвестициями и деловой активностью, причиной чего являются высокие процентные ставки. За минувшие два года Центральный банк сократил ставку рефинансирования с 10,5% до 6%.

За последние годы усугубилась проблема бюджетного дефицита (-4,9% от ВВП). Расходы Еревана превышают доходы на 0,5 миллиарда долларов, следствием чего является рост госдолга (с 48,8% от ВВП в 2015 году до 53,4% от ВВП в 2016-м).

Со всем этим печальным багажом Республиканская партия Армении будет и дальше уверенно вести Армению к краю пропасти.

(Автор: Эльмира Таривердиева)