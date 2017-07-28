На дороге Баку-Газах грузовик столкнулся с легковым автомобилем

2017-07-28 12:12 | www.oxu.az | 4

На дороге Баку-Газах перевозивший сыр грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел утром на магистрали Баку-Газах в Геранбойском районе.

Грузовой автомобиль «Hyundai», двигаясь на высокой скорости, столкнулся с легковым автомобилем «Mercedes». От удара «Mercedes» сошел с дороги. Обоим автомобилям был нанесен серьезный ущерб, пострадали три человека, находившихся в «Mercedes».

По факту ведется расследование.

A.M.

