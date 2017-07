Александр Панайотов о фестивале "ЖАРА-2017": "Баку принял на ура!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Известный российский исполнитель Александр Панайотов принял участие в гала-концерте фестиваля.

На своей странице в Instagram артист поделился видеороликом выступления, который подписал: "Баку принял на ура! Как здорово спеть живьём любимую уже многими песню! Впереди творческий вечер Аллы Борисовны Пугачевой и вечер Григория Лепса!".

Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. В фестивале "ЖАРА-2017" примут участие более 80 артистов.

(Автор: Джани Бабаева)