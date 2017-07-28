7 азербайджанских спортсменов подключились к борьбе на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку

2017-07-28 12:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Семь азербайджанских спортсменов начинают борьбу на Чемпионате Европы по стрельбе, проходящем в Азербайджане.

В индивидуальных выступлениях Азербайджан сегодня представят Назрин Саламзаде (винтовка, 10 метров), Лейла Мирзазаде (пистолет) и Зарифа Казымова (пистолет, 25 метров), а в групповых выступлениях - Али Гусейнли, Айдан Джамалова, Тамер Мамедов и Шафаг Амрахова.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli