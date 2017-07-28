Новый директор по коммуникациям Белого дома обматерил коллег

2017-07-28 12:15 | www.oxu.az | 4

После назначения бывшего банкира Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома в окружении президента Дональда Трампа дело дошло до открытых конфликтов.

Как передает Oxu.Az, журнал The New Yorker сообщил, что Скарамуччи отозвался о главе аппарата Трампа Ринсе Прибасе и главном стратеге Белого дома Стиве Бэнноне в непечатных выражениях.

В беседе с журналистом издания он назвал Прибаса «параноидальным шизофреником», а Бэннона обвинил в том, что он использует силу Трампа в своих целях, сопровождая свою речь нецензурными словами.

Позднее Скарамуччи объяснил в Twitter, что иногда использует «сочные выражения», пообещав впредь не употреблять их при общении в подобном формате.

«Я сделал ошибку, доверившись репортеру. Это не повторится», – написал он.

Н.О.