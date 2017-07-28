«Twitter» завершил второй квартал с убытками

2017-07-28 12:20 | www.oxu.az | 4

Рекламная выручка социальной сети Twitter упала на 8% по сравнению со вторым кварталом 2016 года и составила 489 млн долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, чистый убыток Twitter за второй квартал 2017 года вырос в годовом выражении на 8,7% и составил 116,5 млн долларов, говорится в отчете компании. Если брать первое полугодие, то чистый убыток снизился на 4,8% и составил $178 млн.

Рекламная выручка Twitter упала на 8% по сравнению со вторым кварталом 2016 года и составила 489 млн долларов CPE (стоимость одного действия подписчика с рекламным твитом) упал на 53% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, в тоже время показатель взаимодействия с рекламой (ad engagements) увеличился на 95% по сравнению с предыдущим годом.

Количество ежемесячных активных пользователей Twitter за второй квартал составило 328 млн, это на 5% больше, чем год назад. Число тех, кто пользуется Twitter ежедневно, в годовом выражении выросло на 12%.

Л.А.

