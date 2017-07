Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн в окружении российских звезд на фестивале "ЖАРА-2017" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-07-28 12:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Гостем фестиваля стал немецкий вокалист, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Как оказалась, у музыканта есть немало поклонников среди звезд российской эстрады, которые не упустили возможности сфотографироваться с ним. Фотоснимками артисты поделились на своих страницах в социальных сетях.

Певица Слава

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин

Актер и певец Александр Ревва

Певица Анита Цой

Певица Вера Брежнева, певец Alekseev и Сергей Приказчиков (группа Пицца)

Отметим, что Тилль Линдеманн, как и большинство артистов и почетных гостей фестиваля, прошелся по красной ковровой дорожке под бурные аплодисменты и восторженные возгласы поклонников.

Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. В фестивале "ЖАРА-2017" примут участие более 80 артистов.

(Автор: Джани Бабаева)