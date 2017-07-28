Воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов

2017-07-28 12:27 | www.oxu.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 июля ожидается безоблачная погода, ночью и утром местами слабый туман.

Как сообщили Oxu.Az в национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов, южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-26, днем - 34-39, в Баку ночью – 24-26, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако ближе к ночи в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью температура составит 21-26, днем 35-40 , местами 42 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 27-32 градусов тепла.

Э.А.

