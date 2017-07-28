Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой - ФОТО

2017-07-28 12:33 | www.oxu.az | 6

Женился внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой – сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова 26-летний Никита Пресняков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru, избранницей Н.Преснякова стала 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова, роман с которой длится уже несколько лет.

Торжество прошло в подмосковном поселке «Жаворонки» - хлопоты по организации свадьбы частично взяла на себя мать жениха - Кристина Орбакайте.

По сообщениям российских СМИ, свадьба обошлась в миллионы, однако точная сумма не указывается.

Э.А.

