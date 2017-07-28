Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет введена в эксплуатацию в октябре

2017-07-28 12:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет введена в эксплуатацию в октябре 2017 года, говорится в сообщении казахстанской железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

Об этом сообщили главе КТЖ Канату Алпысбаеву на переговорах в ходе его рабочей поездки в Азербайджан и Грузию.

В рамках визита Алпысбаев провел переговоры с министром транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахметом Арсланом, министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахарией по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.

«Казахстанские железнодорожники и наши китайские коллеги в ожидании открытия новой железной дороги, которая позволит расширить географию грузоперевозок по коридору с выходом на Турцию», - отметил Алпысбаев.

В сообщении отмечается, что с учетом реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, потенциал коридоров, проходящих через территорию стран региона, возрастает многократно.

«Это позволяет достичь к 2020 году перевозок до двух миллионов контейнеров в год транзитом через территорию Казахстана», - говорится в сообщении компании.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Елена Косолапова)