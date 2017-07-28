Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на птицеводческом предприятии в Лерике

2017-07-28 12:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело и ведется следствие по факту взрыва, произошедшего на птицеводческом предприятии в селе Пиран Лерикского района, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в пятницу.

В результате взрыва погиб житель села Валех Мамедов.

В четверг около 11 часов утра, когда Мамедов, работавший слесарем на птицеводческом предприятии, пытался устранить неисправность в котле, установленном в цехе по забою птицы для подогрева воды, произошел взрыв, в результате которого он скончался на месте.

Пострадавшие в результате взрыва работники предприятия Мехман Мирзоев и Акиф Асланов были госпитализированы.

(Текст: Кямаля Сеидова)