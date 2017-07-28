В Шабране расставшаяся с парнем девушка пыталась повеситься

2017-07-28 12:43 | www.oxu.az | 3

В Шабранском районе расставшаяся с возлюбленным девушка пыталась покончить собой через повешение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на втором этаже принадлежащего Фархаду Омар оглу Акперову дома на улице Рашида Бейбутова.

Проживающая по данному адресу вместе с семьей квартирантами жительница села Баргов Губинского района 24-летняя Сама Гамид гызы Мамедова пыталась покончить с собой, повесившись на веревке на 2-м этаже дома. Члены семьи прознали о ее намерении вовремя и успели спасли девушку, ей оказана первая медпомощь.

Сообщается, что попытка суицида была вызвана расставанием Самы с возлюбленным по имени Агшин.

Факт расследуется Шабранской районной прокуратурой.

Э.А.

