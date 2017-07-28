"ЖАРА" – фестиваль мирового уровня! – Владимир Винокур

2017-07-28 12:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - «Баку верен своим традициям гостеприимства и проведения международных мероприятий на самом высоком уровне. Здесь собралась элита российской эстрады и каждый день ознаменован яркими событиями. "ЖАРА" – фестиваль мирового уровня! Вы можете гордиться!», - сообщил Trend Life почетный гость фестиваля, известный юморист, певец и телеведущий, руководитель Российского Государственного театра пародий, народный артист Владимир Винокур.

С 27 по 30 июля, в Баку, на одном из красивейших курортов Sea Breeze на берегу Каспийского моря, во второй раз проходит Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Сегодня, 28 июля, состоится юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Автор: Вугар Иманов)