В Баку руководство супермаркета 4 часа продержало вора в морозильной камере

2017-07-28 12:58 | www.oxu.az | 5

Руководство маркета «Fresh» в Хатаинском районе столицы устроило самосуд над вором.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ölkə.az, примерно 10 дней назад некий Новруз Садиев со своим знакомым Фирузом Гахрамановым украл в данном супермаркете три дорогих бритвенных станка, но был задержан персоналом. Новруз Садиев пошел домой за деньгами, а Фируз Гахраманов был задержан руководством супермаркета в качестве заложника.

Руководство маркета решило наказать Фируза Гахраманова. С 18:00 до 23:00 его продержали в супермаркете и избили, а затем заперли в морозильной камере.

Фируз Гахраманов подтвердил данную информацию.

Сотрудники сайта пытались узнать позицию супермаркета, но так и не смогли дозвониться.

A.M.

