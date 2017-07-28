Прокурор обратился в суд с представлением о наказании бывшего начальника контрразведки МНБ

2017-07-28 13:03 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника контрразведывательного управления упраздненного МНБ, полковника Миразиза Аскерова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева выступил прокурор. Он потребовал лишить М.Аскерова свободы сроком на 5 лет и лишить его права занимать руководящие должности в течение 2 лет.

Процесс продолжится 4 августа.

Напомним, Миразиз Аскеров обвиняется в вымогательстве у потерпевших денег с применением угрозы и в других тяжких преступлениях.



В его отношении были выдвинуты обвинения по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.