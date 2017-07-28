Число пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне возросло до 54 (Обновлено)

2017-07-28 13:08 | www.trend.az | 3

Число пострадавших в результате аварии пригородного поезда на барселонской железнодорожной станции "Французский вокзал" возросло до 54. Об этом сообщила мэр каталонской столицы Ада Колау, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 48 раненых.

"Конечная цифра – 54 пострадавших, большинство нетяжело. Это было очень серьезная авария, и, к счастью, никаких серьёзных жертв, кроме одного, посмотрим, как будет развиваться его состояние", — заявила прибывшая на место ЧП мэр Барселоны Колау, слова которой цитирует La Vanguardia.

Мэр также поблагодарила за оперативную работу пожарных, полицию, медиков, которые быстро прибыли на место происшествия. "Все прибыли очень быстро и скоординировали усилия для того, чтобы наилучшим образом оказать помощь пострадавшим, успокоить и взять ситуацию под контроль", — добавила Колау.

Состояние 19 человек – в том числе машиниста поезда – оценивается как средней тяжести, остальные пассажиры, которым была оказана помощь, получили легкие ранения и травмы.

Поезд пригородного сообщения, который вышел со станции Сант-Висенс-де-Кальдерс (провинция Таррагона), врезался в оградительную платформу носом. По предварительной версии, машинист не успел затормозить. Однако в железнодорожной компании Renfe пока не комментируют причины ЧП, заявляя, что приоритет — оказание помощь людям.

Место ЧП оцеплено, однако вокзал продолжает работать в нормальном режиме.

На место прибыли пожарные, полиция и медики, а также руководство Каталонии.

10:44 (UTC+4) По меньшей мере 48 человек получили травмы в пятницу в результате крушения поезда на вокзале испанского города Барселона, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, погибших нет.