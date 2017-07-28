Forbes: Формула 1 и Баку - идеальное сочетание

2017-07-28 13:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На протяжении всей истории многие страны утверждали, что именно они являются местом встречи Востока и Запада, однако, немногие имеют на это больше прав, чем Азербайджан и его столица Баку, говорится в статье Ставана Рабимова, опубликованной авторитетным изданием Forbes.

Еще в VI веке до нашей эры в самых ранних очерках древнегреческого географа Анаксимандра река Кура была обозначена как концептуальная граница и сегодня здесь проходят современные культурные линии разломов, пишет автор.

В этом году азербайджанская столица приняла спортсменов из пятидесяти шести стран Ближнего Востока, Азии и Африки для участия в Играх исламской солидарности, говорится в статье.

Гонки Формулы 1, Неделя моды в Азербайджане и фестиваль «Новруз» входят в число лучших проектов, которые собираются привлечь в Баку более двух миллионов туристов, пишет автор.

«Теперь есть возможность подать заявку и получить визу в Азербайджан онлайн менее чем за 3 часа», - приводит Рабимов слова Фуада Нагиева, директора недавно созданного Национального бюро содействия туризму.

"В Баку проходят третьи городские гонки Формулы-1 после Монако и Сингапура. Благодаря городской географии эта гоночная трасса зарегистрировала новый рекорд - 378 км/ч!" - говорится в статье.

В начале 20-го века половина поставок нефти в мире приходилась на Баку. В 1901 году на дорогах Баку появились одиннадцать импортных автомобилей - невероятное число с учетом того времени, пишет автор.

Ариф Рагимов, исполнительный директор Baku City Circuit, размышляя об экономическом влиянии проведения гонки на город, отметил, что, помимо туризма, этот проект создает около 5000 краткосрочных и среднесрочных штатных должностей, говорится в статье.

Сегмент премиум-класса стимулирует рост гостиничного сектора в Азербайджане, о чем свидетельствует существование пятизвездочного отеля Fairmont Flame Towers. Впечатляет цель Fairmont - «превзойти ожидания» в стране с внутренним культом гостеприимства. Возможно, поэтому отель постепенно становится лучшим выбором для свадеб клиентов из стран Персидского залива, России и Индии, говорится в статье

«В Баку много интересных мест, в том числе объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Азербайджане есть девять климатических зон из двенадцати существующих на планете! У нас есть море, снежные горы, леса и даже степи. Ни один гость не будет скучать круглый год!» - приводит автор в своей статье слова Фуада Нагиева.

(Автор: Камила Алиева)