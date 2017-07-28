Обнародованы результаты проведенного 27 июля экзамена

2017-07-28 13:24 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Центре, участвовавшие на экзамене абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением «карты ответов», войдя на интернет сайт ГЭЦ. Также с результатами экзамена можно ознакомиться, отправив «рабочий номер» на 7727.

Из 832 абитуриентов, участие которых ожидалось на экзамене, не пришли 98 человек. Два абитуриента были отстранены от экзамена из-за нарушения правил экзамена. Их результаты были аннулированы.

Отметим, 22 июля были проведены вступительные экзамены в вузы Азербайджана по I и IV группам специальностей. В спортивном зале здания университета, расположенного по адресу проспект Зии Буниятова, 30, был зарегистрирован пожар. Отмечается, что на место сразу же прибыла председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде. Из-за дыма все участники экзамена были эвакуированы. Было принято решение, что для тех, кто сдавал экзамен в Азербайджанском университете кооперации, будут созданы условия сдать экзамен еще раз.