РФ приостанавливает использование посольством США помещений на Дорожной улице в Москве

2017-07-28 13:17 | www.trend.az | 3

Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору, передает ТАСС со ссылкой на МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва оставляет за собой право в порядке взаимности на другие ограничительные меры, которые могут затронуть интересы США.

Кроме того в МИД России заявили, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек. Если США в одностороннем порядке вновь сократят численность российских дипломатов в США, за этим последует зеркальный ответ, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.