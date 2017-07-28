В Санкт-Петербурге за подготовку терактов задержаны семь человек

2017-07-28 13:30 | www.oxu.az | 4

Федеральная служба безопасности России задержала семерых выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в Санкт-Петербурге, в том числе на железной дороге.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в ФСБ России.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» смертник совершил теракт. Погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования этой террористической атаки арестованы десять человек.

Н.О.