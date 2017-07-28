В субботу в Азербайджане будет до 42 градусов тепла

2017-07-28 13:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ночью и утром местами слабый туман, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-26, днем - 34-39, в Баку ночью - 24-26, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако к ночи на некоторых горных территориях ожидается кратковременный дождь. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью - 21-26, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)