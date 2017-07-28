Научный прогресс – это источник национального достоинства - Хасан Роухани

2017-07-28 13:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В четверг вечером на своей странице в Instagram президент Ирана Хасан Роухани написал, что развитие научного потенциала страны в разных отраслях науки приведет к повышению авторитета и достоинства Исламской Республики Иран, сообщает IRNA.

Указав на торжественное открытие Космического центра им. Имама Хомейни (КЦИХ), президент Роухани подчеркнул, что Иран придает большое значение космической науке и технике.

«По мере того, как наши возможности и силы будут расширяться в разных науках, наша власть и достоинство еще более усилятся», - добавил он.

Президент Роухани повторил, что эпоха санкций дала путь к новым научным достижениям, которые приведут к национальному развитию.

КЦИХ официально открылся в четверг с предварительного запуска спутникового перевозчика «Симорг» в космос.

КЦИХ является первой стационарной платформой Ирана и представляет собой огромный комплекс, осуществляющий все операции по подготовке, запуску, контролю и управлению спутниками.

КЦИХ согласуется с последними международными стандартами, он спроектирован и построен квалифицированными специалистами аэрокосмической организации Министерства обороны.