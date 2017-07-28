На свадьбе в Ширване жениха ужалил скорпион

2017-07-28 13:51 | www.apa.az | 7

На свадьбе в Ширване жениха ужалил скорпион.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, незаурядное происшествие произошло на свадьбе в одном из домов торжеств в Ширване.

Состояние жениха, жителя Ширвана Дадашева Эльчина Эйваз оглу (1990 г.р.), ухудшилось после того, как его ужалил скорпион.

Э.Дадашева доставили в городскую больницу, в отдел реанимации. Через некоторое время он благополучно был выписан.

В тот же день другого жителя Ширвана Азаева Натига Микаил оглу (1979 г.р.) также ужалил скорпион. После оказания ему помощи в реанимации той же больницы пострадавшего выписали домой.